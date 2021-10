Opleiding tot barman gaat van start in Antwerpen: "Belangrijk, want er is een groot tekort aan horecapersoneel"

In Antwerpen is deze week een cursus gestart om werkzoekenden op te leiden tot barman. De cursus moet een oplossing bieden aan het groot tekort aan horecapersoneel. Zo zijn er in de stad Antwerpen alleen al meer dan 300 vacatures. "Met deze opleiding willen we werkzoekenden aan een duurzame job in de horeca helpen. Ze zullen tijdens de cursus honderden cocktails shaken, maar ook leren hoe je met klanten omgaat", vertelt Robin Vanderelst van Horeca Forma, het bedrijf dat de opleiding organiseert.