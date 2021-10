Opnieuw meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs, maar ook honderden leerlingen op de wachtlijst 

Vooral in het buitengewoon kleuteronderwijs is het aantal leerlingen spectaculair gestegen. In het katholiek onderwijs waren er een vijfde meer inschrijvingen in vergelijking met vorig jaar, in het GO!, dat is het Gemeenschapsonderwijs, een tiende meer en in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs bijna een kwart meer kleuters.

Volgens Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het M-decreet jammerlijk mislukt. “Ik denk dat we moeten vaststellen dat de ambitie van het M-decreet om door goede ondersteuning te bieden in het gewoon onderwijs zoveel mogelijk leerlingen van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs de lessen te laten volgen, dat die ambitie duidelijk niet gehaald is. "