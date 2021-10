Loodsen aan Tragel in Aalst krijgen voorlopige bestemming: "Plaats voor starters tot het een nieuwe wijk wordt"

In Aalst komt er een tijdelijke site voor startende ondernemers. Het project heet "Walstroom". Daarbij worden 7 loodsen ter beschikking gesteld om leegstand tegen te gaan en kansen te bieden aan ondernemers. Er is 3.500 vierkante meter plaats en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. "Iedereen moet zich hier thuis voelen en inspiratie kunnen opdoen", zegt schepen Caroline Verdoodt (NV.A). "Hier kunnen mensen op een laagdrempelige manier hun plannen uittesten. Zodra ze sterk genoeg in hun schoenen staan, kunnen ze een echte plek vinden in de stad."