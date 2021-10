Marc Pilcher overleden, haar- en make-upartiest van populaire Netflix-serie "Bridgerton" die onlangs Emmy won

In september werd de Britse haar- en make-upartiest Marc Pilcher nog beloond met de Emmy voor “outstanding period and/or character hairstyling” voor zijn werk in de populaire Netflix-reeks "Bridgerton". Nicola Coughlan, die in de serie de rijke erfgename Penelope Featherington vertolkt, reageert dan ook vol ongeloof op het nieuws. “Marc was zo gepassioneerd en getalenteerd (…) Het is een tragedie dat hij zo jong is heengegaan, terwijl hij nog zoveel moest doen", post ze op het socialemediakanaal Instagram.