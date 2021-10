Politie Oostende herdenkt verongelukte collega met minuut stilte en loeiende sirenes

“Een dag na het onfortuinlijke ongeval, overheerst stilte in ons hoofdkantoor”, zeggen korpschef Philip Caestecker en directeur operaties Hannelore Hochepied. “Het verlies van onze inspecteur en topmotard dringt bij velen nu pas echt door. We moeten niet alleen afscheid nemen van een lid van onze politiefamilie, maar ook van een vriend. We voelen ons gesterkt door de massale steunbetuigingen van naburige politiezones en politiezones uit het binnenland, en de collega’s van de federale politie. Ook via sociale media en per post ontvingen we al talloze bemoedigende woorden.”