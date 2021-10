Prijzen op internationale energiemarkt opnieuw door het dak

En ook de prijs van stookolie stijgt woensdag naar het hoogste peil in bijna drie jaar. De maximumprijs - vanaf een bestelling van 2.000 liter - stijgt met 2 cent naar 0,75 euro per liter. Dat meldt de FOD Economie. Het is van 5 november 2018 geleden dat de prijs per liter nog eens de kaap van 0,75 euro overschreed. In april vorig jaar kostte een liter nog 0,32 euro.