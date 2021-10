PS-voorzitter Magnette: "Beginnen met trein gratis te maken voor wie jonger dan 25 en ouder dan 65 is"

Wat in Brussel kan, is ook mogelijk op federaal niveau, redeneert de PS-voorzitter. "Ik pleit ervoor dat België geleidelijk overgaat op gratis openbaar vervoer, zoals Luxemburg heeft gedaan, zoals meer en meer regio's in Frankrijk doen, of zoal in Tallinn, de hoofdstad van Estland."

Alleen meteen gratis maken, is onrealistische, beseft ook Paul Magnette. "Maar we zouden bijvoorbeeld kunnen beginnen met de treinen gratis te maken voor mensen onder 25 jaar en boven de 65 jaar." Die maatregel kost volgens hem 150 miljoen euro. "Het lijkt op het eerste zich misschien veel geld, maar het is amper 5 procent van het huidige budget van de NMBS."