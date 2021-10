Minister Van Quickenborne vraagt doorlichting Moslimexecutieve: "Verdergaan met zelfde bestuur is onhoudbaar" 

De Moslimexecutieve krijgt in ieder geval al langer kritiek, en kwam de voorbije weken meermaals negatief in de pers. Gisteren nog bleek uit een rapport van Staatsveiligheid dat de moskee van de voorzitter van de Executieve, Mehmet Üstün, "een belangrijke rol" speelt bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg. Üstün zelf ontkende intussen wat in het rapport staat.

Maar hoewel het rapport niet over hemzelf gaat, is het ongelukkig dat Üstün gelinkt wordt aan extremisme. Als voorzitter van de Exectieve nam hij de voorbije maanden de leiding over de vernieuwingsoperatie binnen het orgaan. Het kabinet van Van Quickenborne bevestigt alleszins dat het gelekte rapport een extra aanleiding was om aan Staatsveiligheid een doorlichting te vragen van de leden en structuren van de Executieve.

De inmenging van Van Quickenborne ligt wel gevoelig, omwille van de scheiding tussen Kerk en Staat. "Wij zeggen niet wie of wat ze moeten aanduiden, alleen dat er een probleem van functioneren is", klinkt het vanuit het kabinet. "Sinds ons aantreden hoorden we niets dan klachten van moslims die zich niet vertegenwoordigd voelen door de Moslimexecutieve. We kunnen momenteel dan ook moeilijk spreken van representatief orgaan."