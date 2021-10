Roemeense regering valt na stemming in het parlement

Florin Cîtu werd aangeduid als de Roemeense premier na de verkiezingen in december 2020. Sindsdien werd Cîtu al meermaals bekritiseerd door zowel de linkse als de rechste oppositiepartijen. De linkse oppositiepartij PSD beschuldigt Cîtu ervan "Roemenen te verarmen en de schulden van het land te vergroten". Ook de zware coronacijfers en de strenge maatregelen in het land hebben de spanningen in het parlement doen toenemen.

Een mannequin, verkleed als Superman, werd in de hal van het parlement ondersteboven geplaatst als symbool voor het ontslag van de regering. Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.