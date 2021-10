Russische filmploeg op weg naar ruimtestation ISS om eerste film in de ruimte ooit te maken

De film vertelt het verhaal van een arts die naar het ISS moet vliegen om een kosmonaut te redden die ziek is geworden. De hoofdrol van arts wordt gespeeld door actrice Yulia Peresild maar ook enkele kosmonauten die al in het ISS zijn, zullen meespelen in de film.

De meegereisde regisseur is Klim Shipenko, de reis in de kleine ruimtecapsule is voor de man van bijna twee meter, extra uitdagend. Shipenko is wel zeer ambitieus en spreekt nu al over een vervolgfilm op Mars. Volgens het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos zijn er twaalf "draaidagen" in het ISS voorzien.