Sint-Niklaas huldigt muurklimster Pavrita Vandenhoven: "Dit betekent zo ontzettend veel voor mij"

Pavrita Vandenhoven behaalde op het WK muurklimmen goud in de discipline paraklimmen, speciaal voor mensen met een beperking. Vandenhoven werd geboren zonder benen, maar dat hield haar dus niet tegen om wereldkampioen te worden in haar discipline. "Door haar prestatie hoopt ze mensen te kunnen inspireren in deze harde maatschappij", zegt de stad Sint-Niklaas. Omdat ze zo fier op haar zijn, werd ze vandaag gehuldigd in het stadhuis.