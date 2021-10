Skatepark in de Blaarmeersen heeft alweer last van mankementen: "Terwijl het voor de zomer nog werd hersteld"

De toestand van het skatepark aan de Blaarmeersen in Gent is er de voorbije maanden snel op achteruit gegaan. Opmerkelijk, vinden de skaters, aangezien het park nog maar een dik jaar oud is en in het voorjaar ook al herstellingen nodig had. De stad benadrukt dat het park op dit moment veilig en bruikbaar is. "Maar we maken nog een rapport op en dat gaan we bespreken met de aannemer. Die is voorlopig nog aansprakelijk voor eventuele herstellingen."