Slachtoffers aanslagen Parijs getuigen op assisenproces: "Ik verloor die avond negen mensen, ik heb niks meer"

Sarah zat met vrienden op het terras van "La Belle Equipe". Ook zij dacht eerst dat ze voetzoekers hoorde, tot ze glasscherven in het rond zag vliegen. De jonge vrouw beeft hevig terwijl ze vertelt over de stilte die daarna volgde. "De stilte van de dood was het, waar ook andere mensen hier al over verteld hebben. Op het ogenblik zelf wist ik niet wat er gebeurde, ik dacht dat het mischien een afrekening was. Toen het gedaan was, zag ik overal lichamen. Ik zag een meisje van mijn leeftijd liggen, en dacht aan haar ouders en geliefden. Ik kon mijn ogen niet van haar afwenden. Daarna riep ik om mijn vriendin, die ik nergens zag. Gelukkig bleek achteraf dat ze alleen gewond was."