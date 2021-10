Energieprijzen stuwen inflatie naar 4 procent: Planbureau verwacht nieuwe overschrijding spilindex in januari

Wat is nu de spilindex? Laten we beginnen bij de index: dat is een systeem om te meten hoe duur het leven is. Als de prijzen van goederen en diensten stijgen, stijgt de index.

Nu zijn er verschillende soorten indexen. De overheid gebruikt de zogenoemde gezondheidsindex. Daarin worden de prijzen van een hele korf aan producten bijgehouden. Een aantal producten zoals alcoholische dranken, tabakswaren en motorbrandstoffen worden echter niet meegeteld.

De gemiddelde gezondheidsindex van vier maanden wordt dan weer de afgevlakte index genoemd. Als die een vooraf bepaald of spil niveau overschrijdt, dan wordt de spilindex dus overschreden en dan moeten de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel automatisch verhoogd worden.