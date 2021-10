Staking studentenrestaurants Alma voorbij: "Opnieuw warme maaltijden"

Dinsdag- en woensdagavond zal er wel nog steeds geen avondmaaltijd geserveerd worden in Alma 1, 2 en 3. "Het personeel van deze Alma's heeft nog extra tijd nodig om zich ten volle voor te bereiden op het extra werk, door de sluiting van de centrale keuken." Op 12 oktober staat een volgend overleg gepland over de herstructurering en het sociaal plan. Tweeënveertig jobs zijn bedreigd door financiële moeilijkheden van de keten. In totaal telt Alma negen restaurants en food corners in de studentenstad.