Aantal personenwagens in Vlaanderen loopt op tot 3,6 miljoen, benzinewagens stijgen het meest

Het aantal lpg-, elektrische en hybride personenwagens zijn in de minderheid vergeleken met het aantal diesel- en benzinewagens. In 2021 ging het om 176.000 hybridewagens 30.000 elektrische wagens en 10.000 wagens op lpg. De hoeveelheid hybridewagens neemt de laatste jaren wel snel toe. Tussen 2020 en 2021 was er een toename van 66 procent. Het aantal elektrische wagens nam in diezelfde periode toe met 73 procent.