Strand van Wenduine krijgt vier nieuwe strandhoofden om te vermijden dat strand wegspoelt

Om de hinder voor de strandgangers te beperken, spreidt de gemeente De Haan de werken over twee jaar. In het toeristisch seizoen, van 1 mei tot en met 30 september, zal er niet aan gewerkt worden. In functie van het getij zal er wel soms in het weekend en 's nachts moeten doorgewerkt worden. De aanvoer van de stortstenen zal gebeuren met een ponton vanuit zee. Hiermee sparen ze heel wat vrachtwagens op de weg uit.

Door die nieuwe strandhoofden zal ook de jachthaven van Blankenberge minder snel verzanden. De werken kosten ruim 8 miljoen euro.