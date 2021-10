BEKIJK: Studententeam Gentse universiteit bouwt zelfrijdende elektrische racewagen

Yarne De Munck is een van de studenten: "Met de ervaring die we opgedaan hebben bij de eerste wagen, gaan we vanaf volgende week autonome systemen implementeren in de tweede wagen. Het is de bedoeling dat de elektrische auto volledig autonoom zal kunnen rijden." De Munck legt uit waarom dat zo speciaal en uniek is: "Er komen verschillende zaken samen in de wagen: het mechanische en het elektrische aspect. En als derde komt het volledig autonome systeem erbij."