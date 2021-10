Tesla moet voormalige werknemer 137 miljoen dollar betalen na racistische uitlatingen

In 2015 ging de zwarte man, Owen Diaz, aan de slag in de Tesla-fabriek in Fremont in Californië. Verschillende collega’s scholden Diaz naar eigen zeggen uit met onder meer het n-woord (dat staat voor het racistische scheldwoord "nigger", red). Andere werknemers bekladden de muren van toilethokken dan weer met swastika’s en lieten op verschillende plaatsen in de fabriek denigrerende tekeningen achter van zwarte kinderen. Diaz deed zijn beklag, maar Tesla ondernam weinig om het gedrag een halt toe te roepen.