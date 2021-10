Transporteconome: "Gratis openbaar vervoer eigenlijk niet zo'n goed idee"

Dat meer openbaar vervoer een rol kan spelen bij het streven naar meer duurzaamheid, ontkent ze niet . "Vanuit klimaatoogpunt is openbaar vervoer een betere optie dan dat we allemaal in onze eigen auto te stappen."

Alleen is het niet bewezen dat meer mensen hun auto laten staan als je het openbaar vervoer gratis maakt. Katrien De Langhe verwijst naar Hasselt, waar in het verleden is geëxperimenteerd met gratis stadsvervoer. "Er zaten inderdaad meer mensen op de bus toen die gratis was: niet noodzakelijk mensen die uit hun auto waren gestapt, maar ook mensen die hun fiets hadden laten staan of niet meer te voet gingen." Het is met andere woorden niet één op één.