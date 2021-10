Variabele energiefactuur kan nu al 700 euro duurder worden: welke maatregelen kan de federale regering nemen?

Bovenstaande prijsramingen staan in een nieuwe, uitgebreide studie van de CREG over de stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen in ons land. Voor deze studie keek de CREG ook naar de maatregelen die de federale regering kan nemen om de impact van de prijsstijgingen op de gezinnen en vooral de meest kwetsbaren te beperken.

De CREG keek hiervoor naar de maatregelen die andere Europese landen al hebben genomen en naar de belangrijkste maatregelen die in België al worden besproken. Een overzicht: