Verwaarloosde Ronde van Vlaanderenplein in Oudenaarde wordt aangepakt

Het Ronde van Vlaanderenplein ligt achter het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Op het plein werden ooit spelletjes voor kinderen op de grond geschilderd, maar die zijn nu onleesbaar geworden. Er is ook heel wat onkruid. Burgemeester de Meulemeester beaamt het, maar zegt dat er verbetering op komst is.