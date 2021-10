Visum van 6 maanden van Congolese student vervangen door visum van 1 maand

Politiek zijn de plooien rond deze zaak nog niet gladgestreken. Verschillende Kamerleden vonden de uitleg van staatssecretaris Mahdi in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken onvoldoende. PS-fractieleider Ahmed Laaouej had het over een "falen" en "het gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid". Hij vroeg Mahdi een intern onderzoek in zijn administratie. "We willen duidelijkheid", aldus Laaouej. "Is dit een geïsoleerd geval of een veralgemeende methode?"

Mahdi wees erop dat een visum niet volstaat om het grondgebied te betreden en dat de politie het recht heeft om documenten te vragen over het doel en de voorwaarden van het verblijf in België. Over de behandeling van het dossier door de administratie, verwees hij naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die het beroep van Junior Masudi Wasso heeft verworpen. Tot er gisteren dus "nieuwe elementen" opdoken en de beslissing werd herzien.