Geen hinder meer op E17 ter hoogte van Gentbrugge, want werken aan "brokkelbrug" (bijna) volledig afgerond

Goed nieuws voor wie vaak langs Gent moet op de E17, want de hinder ter hoogte van Gentbrugge is vanaf morgen volledig voorbij. Richting Kortrijk is de weg nu al weer vrij, en morgen zullen ook alle rijstroken richting Antwerpen vrijkomen. Je kan ook opnieuw gebruik maken van de afrit van de E17 in Gentbrugge. Dat komt omdat de werken aan de zogenoemde "brokkelbrug" gedaan zijn.