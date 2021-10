WhatsApp plat? Dan sms'en en bellen we duidelijk meer

"Je ziet op zulke momenten dat mensen weer andere manieren zoeken om te communiceren", zegt Isabelle Geeraerts van Telenet. "We zien in onze cijfers dat er bijna dubbel zoveel sms'en zijn gestuurd in vergelijking met een andere maandag. Een stijging van 86 procent om exact te zijn. En als we de belminuten bekijken, is er 27 procent meer activiteit geweest, dus bijna één derde meer klassiek telefoneren."



Vergelijkbare trends bij Proximus trouwens. Daar is te horen dat "er de helft meer sms'en zijn verstuurd dan anders". En er is ook minder gesurft, Proximus zag een daling van het dataverkeer met 10 procent.

Intussen zijn de problemen bij Facebook van de baan. Dus bijgevolg zo goed als zeker weer minder 'oldskool' sms'en en bellen.