Van klimaatactivist Greta Thunberg tot schoonzoon van Donald Trump: zij winnen mogelijk de Nobelprijs voor de Vrede

Het probleem met dit soort voorbeschouwing is dat er geen lijst met genomineerden wordt bekendgemaakt. Kanshebbers moeten wel degelijk formeel worden voorgedragen, maar het is aan de personen of instanties die iemand voorstellen om te beslissen of ze dat publiek willen meedelen. Het enige dat we weten is dat er dit jaar 329 kandidaten op de lijst zijn beland - waarvan 234 personen en 95 organisaties. Dat is het derde hoogste aantal in de geschiedenis van de Nobel-Vredesprijs. Van sommige weten we het, van andere niet. Pas over 50 jaar zal de volledige lijst van dit jaar worden onthuld.