Noma in Kopenhagen is beste restaurant van de wereld, Hof Van Cleve in Kruisem stijgt naar plek 36

Noma uit de Deense hoofdstad Kopenhagen heeft dit jaar de eerste plaats te pakken op de lijst van World's 50 Best Restaurants. De lijst is vanavond onthuld tijdens een show in het Flanders Meeting and Convention Center in Antwerpen. Het gaat om de nieuwe versie van Noma die in 2018 de deuren opende. Ook het oorspronkelijke Noma won de prijs (meermaals).

Een nieuwe regel stelt dat winnaars uit het verleden niet langer een plaats op de "50 Best"-lijst kunnen bemachtigen, maar voor Noma geldt die dankzij de tijdelijke sluiting en verhuizing niet. Het restaurant was trouwens bij de vorige editie, in 2019, al tweede na Mirazur in het zuiden van Frankrijk. Chef René Redzepi kwam zijn prijs persoonlijk ophalen, samen met een deel van zijn team - de rest moest vanavond gewoon aan de slag in de keuken.

Op nummer twee, en dus mogelijk topfavoriet voor een volgende editie, staat ditmaal het eveneens in Kopenhagen gevestigde Geranium, op drie Asador Etxebarri uit het Spaanse Baskenland. In de top 50 prijkt één Belgisch restaurant: Hof van Cleve op plaats 36 (en gestegen van plaats 43).