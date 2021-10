Ziek voor enkele dagen? Federale regering bekijkt om gevraagde ziektebriefje dan af te schaffen

Ook werkgeversorganisatie VBO is mee, maar vraagt wel om dit mee te nemen in een breder verhaal. "Er moet ook een globalere discussie gevoerd worden, zoals over het voorschrijfgedrag van artsen, controlemogelijkheden van de werkgever en het responsabiliseren van de werknemer", zegt Kris De Meester van VBO.

Zo moet gekeken worden of de werknemer op andere manieren moet duidelijk maken dat die echt ziek is. "Het gaat er bijvoorbeeld om dat wij willen dat de werknemer zelf persoonlijk contact opneemt. Dat hij bijvoorbeeld zelf een verklaring aflegt waar hij zegt: ik voel me onwel, maar ik denk dat ik binnen 2 of 3 dagen opnieuw aan het werk kan. We moeten toch wat responsabiliseren. Het mag niet gaan om een excuus voor uitgaansgedrag, familiebezoek of welk vrijetijdsgegeven dan ook", aldus De Meester.

De beslissing over de afschaffing van ziektebriefjes bij korte afwezigheden zal normaal pas vallen samen met de rest van de begroting, tegen het weekend.