25 Gentenaars met vlucht- of migratieverleden worden barista én integreren tegelijk, via "Komaf Koffie"

Vandaag, op de eerste dag van de Week van de Fair Trade, zullen 11 Gentse nieuwkomers koffie schenken in 11 koffiebars in Gent. Het is een initiatief van "Komaf Koffie", een project van de stad Gent, Gent Fair Trade, de Belgische ontwikkelingssamenwerking en Oxfam Wereldwinkels.

In september werden 25 Gentenaars geselecteerd die via "Komaf Koffie" een opleiding tot professioneel barista konden volgen. Ze kregen onder meer les van wereldkampioen koffiezetten Charlene De Buysere (van koffiebar WAY). De opleiding zit er bijna op: het is vandaag de laatste stagedag voor 11 van de barista's in spe.