53 kustchefs steunen Belgische vissers tijdens actie "Zee van Smaak"

Een van die adresjes is Villa De Torre in De Haan. "We zijn een specialiteitenrestaurant voor al wat uit de Noordzee komt", zegt duurzaamheidcoach Guido Francque." Omwille van de duurzaamheid gaan wij aan slag met lokale producten. We willen mensen ook minder bekende vis leren kennen. Kabeljauw en zeetong kent iedereen. Van tonijn en scampi gruwelen we al helemaal, omdat ze niet van bij ons zijn. Wij gaan op zoek naar seizoensgebonden vis.”