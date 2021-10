Vaccinatiecentrum van Kortrijk verhuist naar derde locatie: "Ik voel me als een pipo in een rondreizend circus" aldus burgemeester Kuurne

“Als er niets verandert, zullen we hier ongeveer 17.500 prikken zetten, vooral van 65-plussers die een extra prik kunnen ontvangen”, vertelt Hilde Verschaeve, centrumcoördinator van Vaxpo. “Logistiek was het niet eenvoudig om de juiste locatie te zoeken, maar door de kleinere schaal zullen we slechts 20 medewerkers nodig hebben per shift, ongeveer de helft van het aantal in de Van Marcke-fabriek. Gelukkig maar, want het wordt steeds moeilijker om genoeg mensen te blijven engageren. In december voorzien we de laatste prik. Maar we hebben onze les geleerd: indien nodig kunnen we hier tot en met april blijven.”