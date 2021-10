Aardappelspoor van meer dan 1,5 kilometer lang veroorzaakt hinder op de R4 rond Gent

Wie vanavond nog op de John F. Kennedylaan richting Zelzate rijdt, let best extra goed op: ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel start een 1.600 meter lang spoor van aardappelen. Een vrachtwagen verloor daar rond 20.30 uur zijn lading, met de nodige hinder ten gevolge. Het verkeer moet er momenteel over 1 rijstrook, want door de platgereden aardappelen ligt de baan er glad bij. “Momenteel is het nog onduidelijk wie de eigenaar is van de lading”, klinkt het bij politiezone Gent. “Maar dat gaan we uiteraard onderzoeken.”