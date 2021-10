Bende uit Genk ontkleurde 5,8 miljoen liter mazout

Douane en Accijnzen kwam de bende op het spoor dankzij een anonieme brief. De dienst verwittigde het parket en die begon in januari 2015 het bedrijf in de gaten te houden. Een jaar later konden het parket de verdachten op heterdaad betrappen. Bij de zwendel waren in totaal 7 mensen betrokken. De rechter in Tongeren veroordeelde hen tot celstraffen van 6 maanden tot 4 jaar. Ze moeten samen ook 62,5 miljoen euro aan boetes betalen.