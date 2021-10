Bieststraat in Boortmeerbeek wordt geteisterd door stank: "Geur van vuilniswagen"

Volgens de inwoners doet het gemeentebestuur te weinig om de stank te voorkomen. "Ze zeggen dat de geur veroorzaakt wordt door rotte bladeren, maar ik betwijfel dat", vertelt Winnenpennickx. Volgens hem wordt er illegaal afvalwater geloosd in de beek. "Het gemeentebestuur heeft ooit stalen laten nemen van dat water, maar de resultaten daarvan hebben ze nooit bekend gemaakt." Winnepennickx vertelt hoe de buurt dan maar zelf waterstalen heeft laten nemen door een firma. "Dat water had code 999, dat wil zeggen dat het water sterk vervuild is."

Winnepennickx en de rest van de bewoners van de Bieststraat hebben nu opnieuw een brief naar het gemeentebestuur gestuurd in de hoop dat er nu wel iets veranderd. "Indien niet, overwegen we een milieuadvocaat in te huren, al is dat duur en is dat het laatste dat we willen."

