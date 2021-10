Binnenlandse treinen vorige maand nog amper te laat: op één na hoogste stiptheidscijfer sinds 2015

Het percentage afgeschafte treinen is in vergelijking met september vorig jaar wél gestegen. In september 2020 werd 1,9 procent van de treinen afgeschaft, afgelopen maand was dat 2,4 procent. In totaal werden er 2.007 treinen afgeschaft, dat wil zeggen dat er maar een beperkt deel van de reisweg wordt afgelegd. 666 treinen zijn helemaal niet vertrokken.