Rode Kruis roept studenten met Bloedserieus-campagne op om bloed te geven: "Bloedvoorraad is nu heel laag"

Alle bloedgroepen zijn nodig, ook O-negatief, de bloedgroep die aan iedereen gegeven mag worden, wat de bloedgroep van de ontvanger ook is. "Op dit moment staan alle bloedgroepen heel laag, ook O-negatief, wat wij de universele bloedgroep noemen. Maar iedereen is heel welkom, al het bloed is welkom. Deze campagne gebruiken wij ook om nogmaals iedereen op te roepen om bloed te komen geven." Wie bloed wil geven, student of niet, is altijd welkom in een van de donorcentra of tijdens lokale bloedinzamelingsmomenten.