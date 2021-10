Onbekende(n) sticht(en) brand in kantoorgebouw Zaventem

De directeur van het bedrijf is geschrokken door het nieuws dat de brand is aangestoken. "Ik was zelf in het gebouw tijdens het brandalarm. Op foto's zag ik dat de brand is ontstaan in de cafetaria en de keuken. Daarom dacht ik eerst dat er een elektrisch defect was geweest aan één van de toestellen", vertelt Benny Moonen. "Om ons bedrijf binnen te geraken, moet je veel moeite doen. We werken met een badgesysteem dat elke in- en uitgang registreert. Dus er zouden sporen van inbraak te vinden moeten zijn", aldus nog de directeur.

De kantoorruimte is voorlopig onbruikbaar door alle rook- en waterschade. De werknemers kunnen wel van thuis uit aan het werk blijven.