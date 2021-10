Cafébazen halen slag thuis tegen fiscus: maar 168 (en geen 192) pintjes te tappen uit één vat

Om het onevenwicht ten opzichte van de schatting van de fiscus aan te kaarten stapten de cafébazen naar de politiek. "We hebben dat destijds bij de regering Di Rupo aangekaart, bij diverse politieke partijen", vertelt Erik Beunckens van beroepsvereniging Fedcaf. "Niemand heeft daar toen enig gehoor aan gegeven. Pas in 2016 heeft toenmalig minister van Financiën Van Overtveldt dat au sérieux genomen. We zijn toen gestart met een aanpassing in samenwerking met zijn kabinet. Maar door de val van de regering Michel I is dat werk nooit afgeraakt."

Uiteindelijk besliste de beroepsvereniging om naar de Raad van State te stappen. Daar hebben ze nu gelijk gekregen. De Raad besliste om het bestaande systeem, dat dus nog gebaseerd is op 192 glazen per vat, te annuleren voor het jaar 2020. Een café dat kiest voor de forfaitaire regeling zou volgens de berekeningen 13.000 tot 17.000 euro mee betaald hebben per jaar.