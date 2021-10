Politiek groen licht voor nieuw Club Brugge-stadion: is dit het definitieve einde van 15 jaar lang discussiëren? 

Maar het project op de Olympia-site lijkt er dan toch te komen. De stad Brugge gaf al groen licht en ook de Vlaamse Regering keurde eerder al het ruimtelijk uitvoeringsplan goed, en vandaag is dus ook de aanvraag voor omgevingsvergunning toegekend (op basis van verschillende rapporten over onder meer impact op milieu). Maar er wel nog de mogelijkheid (voor bijvoorbeeld buurtbewoners of Cercle Brugge) om bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen de 45 dagen beroep aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning. "We leven in een rechtsstaat natuurlijk", aldus Demir. "Maar de bezorgdheden van de buurt zijn opgenomen in de vergunning. Ze is goed gemotiveerd en ik hoop dat na 15 jaar dit stadion gebouw kan worden."