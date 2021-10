Sms, telefoon of e-mail van alarmsysteem BE-Alert vandaag? Het is mogelijk de jaarlijkse test van het Crisiscentrum

Dit jaar doen 133 gemeenten mee aan de test. Zij zullen aan hun inwoners die zich voor BE-Alert geregistreerd hebben, een bericht sturen via sms, e-mail of telefoon. Daarnaast zullen enkele steden en gemeenten ook zogenaamd ‘locatiegebaseerd’ alarmeren. Dat wil zeggen dat iedereen die op het moment van de test aanwezig is in die gemeente een sms zal ontvangen, en niet alleen wie geregistreerd is.