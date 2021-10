De Karmeliet opent de deuren voor nieuwe, culinaire bacheloropleiding

In het eerste academiejaar starten 30 internationale studenten. In 3 specialisatiejaren worden ze klaargestoomd om in de beste restaurants en hotels ter wereld aan de slag te gaan. De lessen worden zowel in het Nederlands als het Engels gegeven. Naast praktijklessen in de keuken zijn er ook vakken als boekhouding en management. Zo krijgen de studenten later de kans om niet alleen chef te zijn, maar ook een managementsfunctie in een restaurant te bekleden.

In het buitenland bestaat zo'n hogere culinaire studie al langer, in ons land is het nieuw. Flanders Culinary Arts Centre is een samenwerking tussen Hotelschool Ter Duinen in Koksijde en de Hogeschool VIVES in Brugge. Dat sterrenchef Geert Van Hecke van De Karmeliet er zelf aan meewerkt, vinden de studenten een meerwaarde. "Dit is een unieke kans om in de voetsporen van de grote chef te lopen en de sfeer te voelen", klonk het gisteravond bij de opening.