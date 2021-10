De Nobelprijs voor Scheikunde gaat naar ingenieuze instrumenten om moleculen te bouwen

Organokatalyse - het produceren van moleculen met organische katalysatoren - heeft zich zeer snel ontwikkeld. Met deze reacties kunnen onderzoekers nu veel efficiënter moleculen produceren, gaande van nieuwe geneesmiddelen tot moleculen die licht kunnen opvangen in zonnecellen.

Onderzoekers hebben lang gedacht dat er maar twee soorten van katalysatoren beschikbaar waren: metalen en enzymen. Katalysatoren zijn stoffen die chemische reacties sturen en versnellen, maar geen deel uitmaken van het eindproduct en het zijn fundamentele hulpmiddelen voor scheikundigen.

Onafhankelijk van elkaar ontwikkelden de laureaten Benjamin List en David McMillan in 2000 een derde soort van katalysator: asymmetrische organokatalysatoren, die opgebouwd zijn uit kleine organische moleculen.

Sommige moleculen zijn spiegelbeelden van elkaar, ze zijn asymmetrisch, en ze kunnen een verschillend effect hebben. Het kan dus zeer belangrijk zijn om enkel de gewenste molecule te hebben en niet het spiegelbeeld.

De ontdekkingen van de laureaten hebben het het veel makkelijker gemaakt om asymmetrische moleculen te produceren en het creëren van moleculen tot een nieuwe hoogte gebracht, zegt het Nobelcomité. Ze hebben scheikunde ook groener gemaakt.



David MacMillan werkte oorspronkelijk met metaalkatalysatoren die makkelijk vernietigd werden door vocht. Hij vroeg zich af of hij een meer duurzaam soort van katalysator kon ontwikkelen met eenvoudige organische moleculen. Een van die katalysatoren bleek uitstekend te werken voor asymmetrische katalyse, het maken van asymmetrische moleculen.

De nieuwe katalysatoren zijn ook groener aangezien de metaalkatalysatoren weggegooid worden als ze hun werk gedaan hebben en deze organokatalysatoren opnieuw gebruikt kunnen worden.

Benjamin List vroeg zich af of het echt nodig was om een heel enzym te gebruiken om een katalysator te verkrijgen. Hij testte of een aminozuur dat proline genoemd wordt als katalysator kon dienen voor chemische reacties en het bleek bijzonder goed te werken.

List en MacMillan zijn allebei 53 jaar. Benjamin List werd geboren in Frankfurt en behaalde zijn doctoraat in 1997 aan de Goethe-Universität in Frankfurt. Hij is directeur van het Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr.

David W.C. MacMillan werd geboren in Bellshill in het VK. Hij behaalde zijn doctoraat in 1996 aan de University of California, Irvine. Hij is nu professor aan de Princeton University.