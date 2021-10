Dieren vinden hun weg naar de ecobruggen over E314: "Niet enkel reptielen en amfibieën"

Het is intussen al 15 jaar geleden dat het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen werd aangelegd. Later werden ook 2 andere bruggen over de E314 aangepast, zodat ook dieren er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Ze worden er naartoe geleid, dankzij de rasters langs de autosnelweg. En dat heeft gewerkt, blijkt nu uit de nieuwe studie van Natuurpunt.

Niet alleen reptielen en amfibieën maken gebruik van de ecobruggen. Ook reeën, vossen en everzwijnen werden er regelmatig gespot, maar evengoed ook de hermelijn, steenmarter en kleinere zoogdieren zoals de spitsmuis. Het goede nieuws is ook dat er gedurende het onderzoek geen verkeersslachtoffers gevonden werden langsheen het traject tussen de afritten Genk en Maasmechelen.

(Lees verder onder de foto)