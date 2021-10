De Groenen en FDP kiezen voor verkenningsgesprekken over verkeerslichtcoalitie

Lindner liet echter ook weten dat gesprekken met de CDU/CSU en De Groenen over de vorming van een regering hiermee niet van tafel zijn. En ook co-voorzitter van De Groenen Robert Habeck benadrukt dat "de CDU/CSU echt zijn best heeft gedaan en een heel eind is gekomen om ons tegemoet te komen, maar er zijn onderling nog te grote verschillen voor een eventuele Jamaica-coalitie met de christendemocraten."