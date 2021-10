Eerste Limburgse speelotheek voor honden opent in Wellen

Chiara Pletinckx haar hond Pua speelt graag denkspelletjes. "We merkten al snel dat denkspelletjes geen uitdaging meer waren voor haar. Ze was eigenlijk gewoon te slim", lacht Chiara. Elke keer opnieuw een spel kopen werd al snel kostelijk, dus kwam de studente met een plan: een bibliotheek voor hondenspelletjes.

De bibliotheek voor hondenspellen is een nieuw initiatief. "Een speelotheek bestond wel al in Nederland, maar in België leeft dat veel minder. In Oost- en West-Vlaanderen vond ik er wel, maar Limburg was nog een blinde vlek." Chiara start zaterdag met Spoiled Dogs de eerste speelotheek in Limburg op.