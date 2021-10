Hoe bepalend zijn sociale media voor het mentale welzijn van jongeren? 

Dat er gevaren schuilen in het gebruik van sociale media, is voor Helen Vossen, onderzoeker aan de universiteit van Utrecht, duidelijk: "Het zijn platformen waar mensen hun ideale zelf kunnen tonen en jongeren dus ook constant blootgesteld worden aan foto's en video's die mooier zijn dan de realiteit", vertelde ze in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het is dan mogelijk om jezelf hiermee te gaan vergelijken. Iedereen lijkt dan leuker, mooier of slanker, dat kan potentieel schadelijk zijn."