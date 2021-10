Europese Commissie raadt aan om extra klimaatgeld te gebruiken om energiefactuur kwetsbare gezinnen te doen dalen

In 2019 lag de gemiddelde prijs van een uitstootrecht nog op 24 euro. Eind 2020 is de prijs aan een forse klim begonnen: momenteel kost een uitstootrecht net geen 65 euro. Mogelijk heeft dit te maken met de aankondiging van strenger klimaatbeleid in het kader van de Green Deal, waardoor er minder uitstootrechten geveild zullen worden. Producenten van elektriciteit rekenen deze hogere prijs door naar hun klanten. Net op het moment dat de wereldwijde rush op gas ook de gasprijzen doet stijgen, wat ook de elektriciteitsprijs opdrijft (het is vooral de prijs die gascentrales aanrekenen die de elektriciteitsprijs bepaalt, ook voor stroom uit kernergie, wind of zon) . Volgens Europees commissaris voor Klimaat is hogere prijs van uitstootrechten slechts verantwoordelijk voor één vijfde van de prijsstijgingen, en is de rest het gevolg van de grote vraag wereldwijd naar gas.