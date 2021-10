Flitsmarathon? Leuvense politie flitst elke dag!

De politie van Leuven maakt gebruik van een mobiel flitstoestel en twee flitsauto’s. “Vandaag zijn er twee collega’s op de baan om in een zone 50 en 30 te gaan controleren. Er zijn zones waar minder gecontroleerd wordt omdat ze de tijd of de kans niet hebben. Vandaag kunnen ze daar een heel dag de nadruk op leggen. Dat is ook belangrijk naar de burger toe, want die rijden, soms zonder er bij na te denken, te snel.” Volgens Vranckx is verkeersveiligheid in Leuven een topprioriteit. “We zetten elke dag in op de snelheid.“