Geen verdovende middelen gevonden tijdens drugscontrole bij schoolgaande jongeren aan station Zottegem

Voor de grote drugsactie, die een signaal was naar de schoolgaande jeugd, kreeg de politie hulp van de federale politie en een drughond. Die laatste had wel 6 busreizigers aangeduid, maar die bleken niets op zak te hebben, zegt commissaris Peter Souffriau: "Die 6 mensen zijn gefouilleerd, maar er werden gelukkig geen verdovende middelen aangetroffen. Waarschijnlijk waren er wel nog restantjes van druggebruik die op een of andere manier in de kledij blijven hangen zijn. Daarmee wil ook niet zeggen dat die 6 passagiers aan de drugs zitten."