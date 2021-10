Gents café organiseert event voor cismannen na commotie: "We hebben geleerd uit onze fouten"

Café Blond in Gent kwam in een storm op sociale media terecht toen duidelijk werd dat het café vrijdagavond cismannen had geweerd. Dat gebeurde na meldingen van verbaal geweld tegen andere klanten. "We willen een veilige plek zijn voor onze klanten", liet uitbater Eva Destoop weten. Blond is een café dat zich vooral richt op mensen van de LGBTQ+-gemeenschap, maar het café benadrukt dat iedereen welkom is. Net daarom viel het nieuws bij mensen in slechte aarde.